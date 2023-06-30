ثورة 30 يونيو.. السيسي: هذا الجيل هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ 2011 غرست في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص.

وأكد السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أنه قد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.

وأضاف الرئيس: أؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة.

وتابع: هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدما سريعا في كل شبر من أنحاء الوطن من بنية تحتية وطرق ونقل وتجارة تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء واستصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.​