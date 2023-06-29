الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تعلن توقعات آخر يوم في شهر يونيو
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كتب- محمد نصار:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 وهو آخر أيام الشهر.
وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.
وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.
وذكرت الأرصاد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.
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