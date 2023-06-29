خصم 80%.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير؟



كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ويكون الاستفادة من هذه التيسيرات للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى يوم 22 أغسطس المقبل.

ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة على النحو التالي:

- الإعفاء من سداد 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

- آخر يوم للسداد 22 أغسطس 2023.

- هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.