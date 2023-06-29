خصم 80%.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير؟
كتب- محمد عبدالناصر:
تستمر وزارة الإسكان في منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
ويكون الاستفادة من هذه التيسيرات للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى يوم 22 أغسطس المقبل.
ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة على النحو التالي:
- الإعفاء من سداد 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- آخر يوم للسداد 22 أغسطس 2023.
- هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
حالات تطبيق التيسيرات:
- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.
شروط التطبيق:
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.
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