50 صورة من افتتاح مسجد "الطنبغا المارداني ".. ماذا نعرف عنه؟

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كتب- محمد شاكر:

تصوير - محمود بكار:

افتتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مسجد "الطنبغا المارداني" الأثري بحي الدرب الأحمر بالقاهرة بعد ترميمه.

ويتميز المسجد بطراز معماري مميز، وقد تم إنشاؤه عام 740 هـ/1339م، هو مسجد من عصر المماليك يقع جنوب باب زويلة، في حي الدرب الأحمر.

بنى المسجد الأمير الطنبغا المارداني على مشارف القاهرة في العصور الوسطى، بمساعدة كبيرة من السلطان الناصر محمد.

وللمسجد مخطط أعمدة يشبه مسجد الناصر، وجدرانه الخارجية مزينة بأسلوب معماري مملوكي نموذجي، وفي وقت بنائه، كان من أفخم المساجد المزخرفة في القاهرة.

ويتميز المسجد بأول مئذنة مثمنة بالكامل وقبة كبيرة، بالإضافة إلى أنماط معمارية أخرى يرتبط تاريخها وفخامتها ارتباطًا مباشرًا بحياة المارداني، حيث تم بناؤها برعاية والد زوجته، السلطان محمد، وتبرعات كبيرة من المارداني نفسه.

يعد هذا المشروع جزءا من مبادرة "الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي للقاهرة"، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي في القاهرة، وتعزيز السياحة الثقافية كعنصر رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعد مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني، أحد المكونات الثلاثة لمشروع شامل يتم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي بعنوان "الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي للقاهرة"، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي الغني والمادي للقاهرة التاريخية، فضلاً عن الترويج للسياحة الثقافية كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

بدأت أعمال ترميم المسجد في ديسمبر 2018، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2021، والتي شملت ترميم الجزء الشرقي منه، حيث أعمال الترميم الإنشائي، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية لكلا من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات، والتي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.