"إن فاتك الميري".. الحكومة تكشف عن الوظائف الجديدة المطلوبة بالجهاز الإداري



كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وأكد "الشيخ"، أنه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وسيعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 18/7/2023 حتى 31/7/2023.

كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد (102) في وظيفة فني بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا – كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد (47) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني - بناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

كما سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (100) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (23) مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – حاسبات – معماري – اتصالات – ميكانيكا) وعدد (9) في وظيفة باحث اقتصادي وعدد (8) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى ٢٤/٧/٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.