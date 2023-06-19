التموين: كليو الدواجن بـ 85 جنيها وطرح 600 طن أوراك وصدور

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة تطرح 150 رأس ماشية يوميًا، وأن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 195 جنيهَا للكيلو الطازج، و160 جنيهًا للكيلو المجمد، و85 جنيهًا لكيلو الدواجن، كما تم التعاقد على 10 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا بنسبة تخفيض 25% عن السوق الحر كما تم التعاقد على 600 طن من الأوراك والصدور لطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية للمستهلك.

وتابع كمال: تم إقامة 36 شادرا على مستوي الجمهورية لطرح الخراف، وتم التعاقد علي حوالي 10 آلاف رأس من الأغنام .

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