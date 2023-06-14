مصر للطيران تطلق نظاما جديدا لتوزيع التذاكر

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران منظومة قنوات التوزيع الجـديدة لتذاكر السفر (NDC)، استكمالاً لخطة التطوير المستمرة التي تنتهجها الشركة والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع ، والتي تهدف إلى الاتصال المباشر بشكل أكثر تطوراً مع وكلاء السياحة داخل وخارج مصر في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني واهتمامها بالتوسع في تغطية الأسواق العالمية وجذب عملاء جدد دعماً لحركة السفر والسياحة عبر المطارات المصرية.

ونظمت الشركة احتفالية بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من ممثلى شركات السياحة ولفيف من قيادات الشركة وممثلي شركة . TP-Connects.

وأكد المهندس يحيي زكريا أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (الخدمات المساعدة) بشكل أفضل مما هو عليه الأن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (جي دي اس اس)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، كما تتيح المنصة الخاصة بمصر للطيران تقديم جميع الخدمات ذات المحتوى المتنوع مثل عرض صور أو فيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها.

وقال زكريا: يعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران و وكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (اياتا) أو غير المعتمدة (Non IATA).

وقام محمد لطفي المدير الإقليمي لمنظمة (اياتا) لمنطقة شمال أفريقيا بتسليم شهادة (ARM) إلى عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما قامت مصر للطيران بتكريم شركاء النجاح من شركة TP-Connects وشركات السياحة والقائمين علي المشروع تقديرًا لدورهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية لإنجاح هذا المشروع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع منذ أكتوبر 2022 بالتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة

TP-Connects، وتم إطلاق منصة (NDC) في مارس 2023 بشكل تجريبي بالتعاون مع أكثر من 50 وكيلا سياحيا داخل مصر وجاءت النتائج بشكل إيجابي.