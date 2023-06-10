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الأكاديمية الوطنية وحياة كريمة تتبنيان الأولى على المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

09:07 م السبت 10 يونيو 2023
الأكاديمية الوطنية وحياة كريمة تتبنيان الأولى على المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

الأكاديمية الوطنية للتدريب

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك عن تبنيهم للطالبة منة الله عماد الأولى على الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتكفّل كلاً من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.

يأتي ذلك بناءاً علي تكليفات الرئيس بتبني الطالبة تعليميًا، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعمًا لتفوقها العلمي.​

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الأكاديمية الوطنية للتدريب حياة كريمة كفر الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى على الإعدادية

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