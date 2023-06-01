وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية في "المركزي للتعمير"

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز المركزى للتعمير.

ونص قرار وزير الإسكان على ما يلى، تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائباً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيساً لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائباً لرئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مهندس مدحت عبدالرحمن محمد، رئيسا لجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء مهندس أحمد محمد الحفناوى، رئيسا لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس نهاد فاروق سالم، مساعداً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نعمل على ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ الخطط التنموية، وخدمة المواطنين.