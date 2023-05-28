شيخ الطرق الصوفية: مبادرة "اعرف نبيك" دعوة لاستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن مبادرة "اعرف قدر نبيك" هي دعوة لاستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية ودعوة للبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال إطلاق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبادرة "اعرف قدر نبيك"، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم و السيد محمود الشريف نقيب الأشراف والدكتور خالد الجندي الداعية الإسلامي والدكتور رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي.

وأكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا الصدق والوفاء والإخلاص وحسن الأدب " ادبني ربي فأحسن تأديبي" .. مشيرا إلى أن سيرة الرسول تعلمنا أيضا معنى الحب " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".

وأوضح أن سيرة رسول الله ترسخ فينا حب العمل وإتقانه و الانتماء والحفاظ على هذا الوطن، مشيرا إلى أنه عندما طرده أهل مكة منها قال " والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.