حديث القرآن والسنة عن الأمن.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة 30 يونيو



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية لشهر يونيو المقبل.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة ٣٠ يونيو للحديث عن موضوع "حديث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن الأمن"، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة يونيو.

وجاءت موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م، على النحو التالي:

الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.