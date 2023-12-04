الإسكان: رفع الدعم الطرح التكميلي من سكن لكل المصريين إلى 120 ألف جنيه

كتب- حسن مرسي:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح 23 ألف وحدة متاحة بمشروع سكن لكل المصريين العام الماضى، لافتة إلى أنه تم ترتيب الأولويات للمتقدمين، بحيث يكون هناك إعلان تكميلى ويتم الاستلام خلال خمس سنوات.

وتابعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الناس"، مساء الاثنين: "وفرنا أراضى فى عدة محافظات لتنفيذ وحدات تكفي لجميع المتقدمين، وأرسلنا رسائل إلى 65 ألف عميل ممن هم خارج الأولوية للتقدم وشراء كراسة الشروط والتوقيع على إقرار بالموافقة على الشروط، ودفع 6 آلاف جنيه فى مكاتب البريد المميكنة".

واستكملت: "الدعم كبير 7% متناقصة، وهناك دعم كبير تتحملة الخزانة للدولة، وهناك دعم نقدى يختلف حسب دخل العميل، فكلما قل الدخل زاد الدعم والعكس، والدولة تحملت دعم نقدى قدره 9 مليار جنيه، حوالى 545 ألف عميل".

وأضافت: "هناك وحدات جاهزة فى سبع مدن، وهناك 11 مدينة أخرى سيكون الحجز فيها والتسليم بعد 3 سنوات، والشقة الـ90 متر يبلغ سعرها 500 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 15 %، وتم رفع الدعم إلى 120 ألف جنيه من 60 ألف جنيه فى أخر إعلان".