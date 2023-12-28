مليون جنيه جوائز.. تفاصيل المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن لطلاب الابتدائي والإعدادي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق مسابقة في حفظ القرآن الكريم لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة الرمضانية ستكون متدرجة بحفظ ربع القرآن، ونصف القرآن، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملاً، وسيتم تخصيص مليون جنيه جوائز لها، على أن يتم تأهيل الراغبين في المشاركة فيها في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" التي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن جميع الجوائز المخصصة لمسابقات القرآن الكريم هي من الموارد الذاتية للوزارة في ضوء ما تم من تعظيم مواردها الذاتية، وحسن استثمارها لأعيان الوقف وتعظيم عوائده، وإنفاق هذه العوائد في مصارفها الشرعية، وأخصُّها عمارةُ بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى إحلالًا وتجديدًا، وصيانة وتطويرًا، وأنشطة قرآنية ودعوية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس، نتيجة المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي عقدت في الفترة من 24 وحتى 27 من ديسمبر الجاري، بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها نظرًا لفوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، خلال الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه حصل المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير، ويوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية

يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد

"الصحفيين" تقدم بلاغا ضد أشخاص استولوا على المال العام لمدة 5 سنوات