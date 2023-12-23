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BBC

تنويه عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس: رياح وأتربة وأمطار تمتد للقاهرة

04:13 م السبت 23 ديسمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتابعت: يوجد استمرار لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى الوجه البري والقاهرة الكبرى على فترات.

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الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار

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