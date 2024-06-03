لإنتاج الخبز.. التموين: توفير الدقيق المدعم لـ30 ألف مخبز يوميًا

مصراوي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن كيفية توفير الدقيق المدعم للمخابز في مختلف محافظات الجمهورية يوميا.

ووفقا للوزارة، فإنها تقوم بتوفير لأكثر من 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم يوميا لأصحاب البطاقات التموينية.

وبحسب الوزارة، فإن معدل الفرد من الخبز 5 أرغفة يوميا، ويكون مقيدًا على بطاقة التموين، بسعر 20 قرشا للرغيف ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم للمطاحن، والتي تقوم بإنتاجه دقيق وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحرص الوزارة على تأمين مخزون من القمح يكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الأساسية.