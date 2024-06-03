عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب

كتب- حسن مرسي:

عرض الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عماد الدين أديب، وجهة نظره حول فترة حكم نتنياهو في إسرائيل، معتبرًا إياها من أطول الفترات في تاريخ الدولة دون أن يستوعب نتنياهو قوانين الفعل ورد الفعل لدى المصريين أو يفهم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "أديب" في حواره لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر"، أن السيادة المصرية وخصوصًا في سيناء، تعتبر خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

وشدد على أنه بالرغم من الخلافات الداخلية المصرية في مسائل مثل الدعم أو تخفيف أحمال الكهرباء، فإن الشعب المصري يظهر توحدًا حازمًا عند الحديث عن السيادة الوطنية، معقبًا: "ممكن نتخانق على دعم العيش أو انقطاع الكهرباء لكن عند الحديث عن السيادة المصرية تتلاشى الخلافات".

وأشار إلى أن أوضاع مصر لا تتحمل اقتصاد حرب ولكنها ستقف صفًا واحدًا إذا ما تعرضت سيادتها للخطر، مضيفًا: "أوضاع مصر لا تتحمل اقتصاد حرب لكن إذا وصل الأمر إلى حد لا يمكن قبوله فالجميع سينتفض".

وأضاف: "إحنا بلد من 7 آلاف سنة لم تتغير حدودها أو اسمها وطلاب الكليات العسكرية منذ 1934 يدرسون من أين تبدأ حدود الأمن القومي المصري".

وأوضح: "شكرًا لنتنياهو الأحمق الذي حول إسرائيل من دور الضحية إلى المُذنب المتعطش للدماء، وأظهرت الوجه القبيح لتل أبيب، هذا النهج العدواني أسهم في فقدان تل أبيب لصفة الطفل المدلل للمجتمع الغربي، وقادها للمثول لأول مرة أمام المحاكم الدولية".