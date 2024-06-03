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BBC

اليوم.. اقتران القمر مع "الكوكب الأحمر" قبل شروق الشمس

06:14 ص الإثنين 03 يونيو 2024

القمر يقترن بالكوكب الأحمر

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر، اليوم الإثنين، وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ "الكوكب الأحمر".

وكتب أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذا الاقتران يحدث في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم.

وأشار إلى أن الاقتران يترائى أيضًا بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية، إذ يشرقا بغضون الـ 3:25 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

يذكر أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

ولا توجد علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

ومشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

اقتران القمر لكوكب الأحمر لكواكب لبحوث الفلكية لقمر
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