الأرصاد تُعلن طقس أول أيام الشتاء: أمطار وأتربة وتحذيرات - فيديو

الشتاء يبدأ غدا.. الأرصاد تعلن 3 ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ غدًا الجمعة، موضحة أنه تُسيطر عليه بعض الظواهر الجوية مثل نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وأضافت منار غانم، في تصريح لمصراوي، الخميس، أنّ بداية الشتاء ستكون لطيفة نسبيًا، إلا أن السحب تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الظواهر المؤثرة خلال ساعات النهار تشمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأشارت منار غانم إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 20 والصغرى 13.

وتابعت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات في أثناء الخروج من المنزل.

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