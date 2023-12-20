نشرة منتصف الليل| خطوة مصر القادمة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الثلاثاء، على النحو التالي:

مواقف حاسمة.. أول تعليق من وزير الري على فشل مفاوضات سد النهضة

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة والفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 480 ألف طن قمح روسي.

ظاهرة جوية مُسيطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟

أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.