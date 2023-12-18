نشرة منتصف الليل| مفاجأة في أسعار الذهب.. وأمطار على القاهرة خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة

توقع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل حالة التذبذب الحالية بالسوق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب.

وأوضح "ميلاد"، أنه كلما ارتفعت الفائدة يكون هناك إقبالاً على الدولار كوعاء إدخاري، مؤكداً أن وجود إقبال على الدولار يجعل هناك حركات بيعية في الذهب كي يتوجهون للدولار، موضحا أن ارتفاع الفائدة خدم سوق الذهب.

التقديم بدأ اليوم.. ننشر تفاصيل التقديم في شقق الإسكان المتميز

بدأت وزارة الإسكان اليوم، في طرح كراسة شروط شقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه

ووصل سعر المتر لشقق مدينة أسيوط الجديدة بـ 6520 جنيها، ويصل سعر الوحدة لـ 411 ألف جنيه، بمقدم 50 ألف جنيه.

"بلاش هبد".. أحمد موسى يحذر من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي

حذر الإعلامي أحمد موسى، من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي عن المتحدث العسكري، موضحًا: بعض الناس تتحدث في أمور خاصة بالقوات المسلحة دون علم وتتناول منشورات مجهولة المصدر

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "في ظروفنا الحالية وخاصة في ظل الشائعات وحساسية الموقف هناك تهديدات غير مسبوقة ونلتزم ويكون لدينا الحرص الكامل في اللي بنقوله".

وأضاف مقدم "على مسؤوليتي": أتمنى من الجميع ألا يتحدث عن القوات المسلحة إلا ببيان رسمي صادر عنها؛ نحن في ظرف صعب، ويجب تقدير الوضع الحالي وحرب الشائعات التي نواجهها في كل دقيقة.

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد: يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.