عمرو أديب يكشف عن حلقة خاصة مع ويل سميث في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن حلقة خاصة مع النجم الأمريكي ويل سميث، خلال تواجده بمهرجان "ساوند ستورم" في موسم الرياض وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافيس سكوت برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "أديب" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "X" وظهر خلاله برفقة النجم ويل سميث خلال تسجيل حلقة خاصة من تواجده في "موسم الرياض" وعلق: "حلقة ممتعة قريبًا ويل سميث ضيفي في بودكاست "بيج تايم" لقد كان مذهلًا"..

وظهر "سميث" بالفيديو وهو يتم استقباله من قبل المنظمين وحرص على احتساء القهوة العربي استعدادًا لمقابلة الإعلامي عمرو أديب، فيما حرص "أديب" على الترحيب بالنجم ويل سميث وتطرقوا للعديد من المواضيع منها مشاركته ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وعلق ويل سميث على زيارته لموسم الرياض، قائلا: "أن الأمر مذهل حقًا، برنامج بيج تايم الجميل، تحدثت عن العديد من الأمور التي لم أتحدث عنها من قبل عن مكان آمن للاستكشاف و مواضيع لم أتطرق لها في العلن ويا لها من فرصة للتحدث واشارككم العديد الموضوعات ومتحمس للغاية وأتمنى أن يعجبكم".

واعتاد الممثل ويل سميث على زيارة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، وكان آخرها حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط تواجد نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، إلى جانب حضوره نهائي سباقات فورمولا بالمملكة العربية السعودية والذي أقيمت فعالياته في شهر مارس الماضي.





Sooooon Will Smith my guest in Bigtime podcast he was amazing حلقه ممتعه بحق pic.twitter.com/AsHwC4vMGH