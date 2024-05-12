عمرو أديب لـ إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟

كتب- حسن مرسي:

أجاب إسلام بحيري الباحث والمفكر وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"تكوين"، على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول "من يثق الناس به أكثر، الكاتب إبراهيم عيسى أم الداعية محمد حسان؟"،

أوضح بحيري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن "تكوين" ليست في سباق أو تنافس مع شيوخ السلفية أو علماء المؤسسة الدينية، بل تشارك في حلبة الأفكار مع جميع من يرغب في الحوار حول أفكار تسمع وتناقش.

وأكد بحيري أن "تكوين" لا تحاور المتطرفين، وأن النقد الموجه للفكر الموروث لا يعني تشويه الإسلام، كما أشار إلى أن الشيخ محمد حسان بتأثيره على الملايين "استعدى الناس على التجديد في الفكر".

وتناول بحيري أيضاً الهجوم الذي تعرضت له الباحثة هناء سعيد بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن سيرة السيدة خديجة.

ورأى بحيري أن هناك حملة واضحة تستهدف تصيد أخطاء باحثي "تكوين"، مؤكداً أن وقوع الأخطاء أمر طبيعي في أي عمل بشري، بما في ذلك البحث العلمي.

وقدم بحيري شرحاً لسيرة السيدة خديجة، موضحاً أنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين هما عتيق بن عابد وأبي هالة هند بن زرارة، وأنجبت ذكوراً وإناثاً من كليهما، موضحًا: السيدة خديجة أنجبت من زرارة "هندًا وهالة" وهما ذكران وأنجبت من عتيق بن عابد بنت هي "هند".

وختاماً، أكد بحيري أن الانتقادات والاتهامات الموجهة لـ"تكوين" وباحثيها تأتي ضمن حملات ممنهجة تستهدف تشويه سمعة العلماء والباحثين والنيل من جهودهم العلمية.