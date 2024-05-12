بعد تطوير مسجد السيدة زينب.. من هم طائفة البهرة وما علاقتهم بآل البيت؟

كتب- محمد شاكر:

تحظى طائفة البهرة بعلاقات وطيدة مع مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وتم افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد تطويره.

وأشاد السيسي خلال لقاء السلطان، بجهوده وطائفته في أعمال تجديد مقامات آل البيت في مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها الرئيس بسلطان طائفة البهرة بالهند، إذ ظهر اسمه للمرة الأولى، في عام 2016، عندما تبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه، وأعقب ذلك الإعلان عن مشاركة الطائفة في ترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر، وهو ما نتج عنه تكريم السيسي لسلطان البهرة بمنحه "وشاح النيل"، في أغسطس الماضي.

وفيما يلي نستعرض تاريخ البهرة..

البهرة طائفة شيعية إسماعيلية مستعلية، يعترفون بالإمام «المستعلي»، ومن بعده «الآمر»، ثم ابنه «الطيب»، ولذا يسمون بـ «الطيبية»، وهم إسماعيلية الهند، واليمن، تركوا السياسة، وعملوا بالتجارة، فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا، وعرفوا بـ «البهرة»، والبهرة: لفظ هندي قديم، بمعنى «التاجر».

يرجع المسلمون الداووديون البهرة تراثهم إلى الأئمة الفاطميين، باعتبارهم أحفاد النبي محمد (ص) مباشرة في مصر. وخلال القرنين العاشر والثاني عشر، حكموا أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي تمتد من شمال إفريقيا في الغرب إلى باكستان في الشرق.

ويضم البهرة، بالإضافة إلى هذه الأغلبية الشيعية، والذين يكونون غالبًا من طبقة التجار، أقلية سنية تكون عادةً من المزارعين الفلاحين.

ينتشر الداووديون البهرة في 40 دولة حول العالم، ويبلغ عددهم حوالي مليون عضو. ويرشدهم زعيمهم الملقب بـ"الداعي المطلق" أو "المبشر غير المقيد"، الذي كان انتقل مقره من اليمن إلى الهند قبل نحو خمسة قرون.

ومنذ انهيار الدولة الصليحية اليمنية عام 1138م، تعرض البهرة للتضييق من قبل الحكام المتعاقبين، لتنتقل زعامة الطائفة من اليمن إلى الهند.

ويقع المركز الرئيس لأبناء الطائفة في مدينة مومباي ويعيش معظم أعضاء مجتمع البهرة في الهند. وعربيا، ينتشر أفرادها في اليمن ومصر والإمارات، خاصة في دبي. وتوجد تجمعات كبيرة أيضا في باكستان واليمن وشرق إفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى تزايد عددهم في أوروبا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويوقر البهرة زعيمهم بشكل كبير ويسمونه مفضل سيف الدين ، ويتسم البهرة بوحدة الزي للنساء كما أن هناك زي موحد للرجال، ويتميزون بأنهم مسالمون ولا يختلطون كثيراً إلا مع أتباع طائفتهم وإن كان الاختلاط لا يمكن تجنبه نظراً لعملهم بالتجارة، حيث يقوم أعضاء الطائفة بجمع مبلغ شهري من كل الأعضاء للإنفاق على المشاريع المشتركة وذلك يعتبر مصدر التمويل.

يصل عدد أتباعها في العالم إلى مليون ونصف المليون شخص مركزهم الرئيسي في بومباي ويتواجد غالبيتهم في اليمن والهند ويحرصون على إقامة علاقات جيدة مع الحكام ، وفي كل عام يتوافد عشرات الآلاف من أتباع البهرة «الداووديين» إلى منطقة حراز التي تبعد عن صنعاء بحوالي 90 كم لزيارة ضريح حاتم محيي الدين.