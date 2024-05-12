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إسلام بحيري عن "زجاجة البيرة" في مؤتمر "تكوين": لا نلتفت للتفاهات

02:26 ص الأحد 12 مايو 2024

الباحث والمفكر إسلام بحيري

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كتب- حسن مرسي:

ردّ الباحث والمفكر إسلام بحيري على الجدل الدائر حول وجود "زجاجة بيرة" في الصور المتداولة من حفل عشاء أقيم على هامش مؤتمر "تكوين الفكر العربي" الذي عقد في 4 مايو الجاري.

وأكد بحيري في حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء السبت، أن "تكوين" لا تهتم بالتفاهات ولا تلتفت إلى الأمور السطحية، مضيفًا: ما كان ينبغي لجمال مبارك أن ينزلق إلى التراشق الكلامي مع المفكر يوسف زيدان.

أوضح إسلام بحيري، أن "تكوين" أقامت مؤتمرًا في 4 مايو برعاية شركة إعلانية مرموقة، وأن الصور الرسمية الصادرة عن المؤسسة منضبطة وتخضع للمساءلة.

وتابع أن الصور الملتقطة خلال حفل العشاء قبل المؤتمر في مطعم "ألفريدو" بالهرم، والمليء بالأجانب، ليست رسمية ولا تُمثل "تكوين" كونها صورًا غير رسمية، مشيرًا إلى أن البيرة حلال في بعض المذاهب وليست حرامًا.

الباحث والمفكر إسلام بحيري عمرو أديب تكوين السيدة خديجة زجاجة البيرة
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