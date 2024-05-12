بطول 2 كم.. 15 صورة ترصد رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بـ"الجيزة"

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

وتابع "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق 6 أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي 2 كم والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق.

واطلع محافظ الجيزة، على خطة تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي المتفرع من المجزر الآلي بحي الهرم.

كما اطلع المحافظ، على نسب تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص "المطبعة فيصل"، مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص.

واطلع محافظ الجيزة، على خطة رصف الطبقة السطحية للطريق البراجيل بالمنيرة الغربية أسفل محور 26 يوليو الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد "راشد"، على ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

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