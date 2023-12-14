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BBC

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

06:48 م الخميس 14 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ونص القرار الصادر على: الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسیع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وذلك مع شرط التحفظ بشرط التصديق.

تكافل وكرامة قرار جمهوري الرئيس السيسي

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