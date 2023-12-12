جولات ميدانية لنواب التنسيقية لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة -تفاصيل

كتب- سامح سيد:

أجرت نواب ونائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولات ميدانية في اللجان الانتخابية المختلفة؛ لمتابعة التصويت في اليوم الثالث والأخير، للتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأجرى النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحضر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسط الناخبين في شبين القناطر.

وحضر النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مع أهالي دائرته، خلال إدلائهم بأصواتهم، في مدارس البدرشين، وأحمد عرابي، والشهيد عاطف الإسلامبولي، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسط المواطنين والحشود الكبيرة أمام اللجان الانتخابية في منطقة بولاق الدكرور.

وأجرت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة ميدانية بين الناخبين في شبرا الخيمة بالقليوبية، وأجرت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، ووجدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في الأميرية والزيتون بمحافظة القاهرة، وأجرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة بمدارس مصطفى كامل الإعدادية بنين وطبرى شيراتون الثانوية بنين محافظة القاهرة.

وأجرت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، جولة ميدانية في منطقة القاهرة الجديدة، تفقدت خلالها أعمال التصويت في اللجان، وأجرت النائبة هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عددًا من الجولات على اللجان بمحافظة المنيا، وأجرت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، جولة في لجان محافظة القاهرة.

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الأيام الثلاثة من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعًا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.