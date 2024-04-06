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BBC

حزب الجيل: شهر رمضان شهادة ثقة جديدة في التحالف الوطني

05:00 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور حسن هجرس

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كتب- عمرو صالح:

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأداء التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال شهر رمضان المبارك لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد "هجرس"، أن أداء التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال شهر رمضان اتسم بالجدية والتخطيط الواضح والمميز، مكنه من الوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم دعم عيني كبير لهم، ساهم في التخفيف عنهم تبعات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، والتي بات زوالها أمرا محتوما مع تدفقات العملة الأجنبية.

وأكد هجرس أن مجهودات التحالف تعكس دوره الحيوي كشريك في التنمية من خلال منظمات مجتمع مدني قوية ومنضبطة، مثمنا التوافق مع توجهات الدولة المصرية بتوفير برامج حماية اجتماعية تضم بوتقة واحدة تتألف فيها حقوق كافة فئات المجتمع، سواء مرأة وشباب واطفال وكبار سن وذوي الهمم.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن أداء التحالف خلال شهر رمضان المبارك هو شهادة ثقة جديدة في منظماته وجمعياته ليكون شريك حقيقي في بناء الجمهورية الجديدة التي تستند في الأساس على النهج التشاركي بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة المصرية.

الدكتور حسن هجرس حزب الجيل الديمقراطي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التحالف الوطني

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