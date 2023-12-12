محافظ القاهرة: الشباب هم كلمة السر في الانتخابات الرئاسية

دمج "الري للأشغال العامة" و"الكراكات المصرية".. سويلم يوجه بعدم الإضرار

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسيرة حاشدة لشباب يجوبون شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد محافظ القاهرة، أن الشباب هم كلمة السر في الانتخابات الرئاسية بهذه المشاركة الكبيرة النابعة من حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري ورغبتهم في رسم مستقبلهم بأيديهم.

ووسط حضور كثيف بلجان القاهرة لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، تفقد محافظ القاهرة محيط عدد من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة النادي الأهلي بالزمالك للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من توافر الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في جميع لجان العاصمة لليوم الثالث دون معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.