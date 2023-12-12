التنمية المحلية: انتظام وتوافد كبير على لجان الانتخابات في اليوم الأخير

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء حول متابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات.

وأشار تقرير غرفة العمليات، بحسب بيان الوزارة الثلاثاء، إلى وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

وأوضح تقرير غرفة الأزمات بالوزارة، أن المحافظين يقومون منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني على جميع اللجان الانتخابية في المراكز والمدن بالإضافة إلى متابعة الإجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد التقرير أن اليوم الثالث لعملية التصويت يشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات والتنسيق والتعاون مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية.

كما حرص اللواء هشام آمنة، على الاطمئنان من المحافظين عبر اتصالات من خلال مقر الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو كونفرانس، على متابعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات والعمل على تذليل أي شكاوى أو مشكلات تواجه المواطنين فيما يخص عملية التصويت للحفاظ على حقهم الدستوري والقانوني بكل حرية والعمل على الظهور بالشكل الحضاري واللائق أمام دول العالم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظين أشاروا إلى تقديم كل التسهيلات للمتابعين والمراقبين المحليين والدوليين المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات وادارة الأزمات بالوزارة لم ترصد أي معوقات أو مشكلات تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بمختلف اللجان الانتخابية بالمحافظات والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.