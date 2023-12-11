لقاح الإنفلونزا الموسمية.. ما الفئات الأكثر احتياجًا والممنوعين منه؟

كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية لعدد من الفئات "الأشد احتياجا"؛ كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، موضحة أن لقاح الأنفلونزا يحصل عليه أي شخص عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التطعيم يعد مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم:

* الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهرًا.

* البالغون فوق الـ ٥٠ عاماً.

* الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل: "الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد".

* الحوامل.

* الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأشارت إلى أنه يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ ٦ شهور تلقي اللقاح، إن لم يكن لديهم موانع طبية.

وينبغي استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص، كما وأنه تلقي لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأوضحت هيئة الدواء أن تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا يساعد على منع الإصابة، كما يجب أن يتلقى الأطفال، الذين يحتاجون لتلقي جرعتين من اللقاح، جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن؛ لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل ٤ أسابيع على الأقل.

وسبق أن أكدت وزارة الصحة أن هناك بعض الفئات التي يمتنع التطعيم عنها من لقاح الأنفلونزا، مثل:

* الأطفال أقل من 6 شهور.

* الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

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