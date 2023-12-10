طوارئ وفرق انتشار سريع.. "الرعاية الصحية" تتابع خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

كتب - أحمد جمعة:

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بمتابعة خطة التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والمقرر انعقادها داخل مصر على مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تسخير أقصى إمكانات الهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها في المحافظات المذكورة لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية عالية الجودة طوال فترة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، ومؤكدًا التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها التابعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (68)، والذي ينعقد دوريًا برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وكلف مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية للهيئة بتشكيل لجنة طبية مركزية برئاسة الهيئة، ولجان فرعية بفروعها في المحافظات، لمتابعة تنفيذ إجراءات خطة التأمين الطبي للجان الانتخابية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سالِفة الذِكر، كما وافق على تشكيل لجنة إدارية لتنظيم وتيسير مشاركة العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في الانتخابات الرئاسية للراغبين في ممارسة حقهم الدستوري بالتوازي مع انتظام تقديم الخدمات الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية بـ 297 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الصحي الشامل للمشاركة في التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تخصيص بعض المنشآت الصحية وعدد من مستشفيات الإحالة لاستقبال الحالات الطارئة والعمل على مدار الساعة، لافتًا إلى تكثيف تواجد الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ والحالات الحرجة في المستشفيات طوال فترة العملية الانتخابية.

وأكد السبكي، الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية ومستلزمات الطوارئ والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها والمخزون الاستراتيجي لها، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة نظام الإبلاغ الآلي والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية المختلفة في المحافظات تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد للانتخابات.

ولفت السبكي، إلى تجهيز فرق الانتشار الطبي السريع للتأمين الطبي في المحافظات وتقديم الدعم الطارئ في حال حدوث أي أزمات والتنسيق الكامل للتعاون بينهم، كما أشار إلى انتشار الفرق الطبية التابعة للهيئة في محيط وداخل المقرات العامة والفرعية للانتخابات لتقديم أي مساعدات طبية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، في ختام الاجتماع، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على تغيير مسمى مستشفى حورس في محافظة أسوان إلى مستشفى النيل التخصصي بأسوان في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (68)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما حضر عبر تقنية الزووم السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وحضر الاجتماع، أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، وعبر تقنية الزووم الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، كما حضر المهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.