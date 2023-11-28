وزيرة التضامن: مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها.. ومستمرون في عملية البناء

كتب- إسلام لطفي:

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات مؤتمر "معا نحو المستقبل: المشاركه والعمل"، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بحضور نخبة من قادة فكر ورموز المجتمع المصري، وتحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن الحضور الإنجيلي في مصر له أياد بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأضافت: مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة، ونسعى إلى تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها.

وتابعت: مستمرون في عملية البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات.

وأكدت أن مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها العظيم، مشددة على أن مصر لها مكانة تاريخية واستراتيجية في المنطقة والعالم.

وشارك في فعاليات اللقاء الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار جلسة الحوار الإعلامي حمدي رزق.