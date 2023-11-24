السيسي: 70% من ضحايا غزة نساء وأطفال.. ونأمل تمديد الهدنة لاستمرار المساعدات

كتب - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 70 % من الضحايا في غزة من النساء والأطفال، مشددا على ضرورة توفير مناطق آمنة في شمال ووسط قطاع غزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، بقصر الاتحادية، الجمعة، أنه يجب توفير مستلزمات الحياة في قطاع غزة، وتمديد الهدنة لاستمرار تدفق المساعدات لغزة.

وتابع الرئيس السيسي:"سهلنا خروج رعايا أكثر من 30 دولة من قطاع غزة، معبر رفح مستمر في العمل لدخول المساعدات".