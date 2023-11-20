"شباب المصريين بالخارج": الاتحاد في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء انتخابات الرئاسة

النائب العام ووزير العدل في عزاء والد المستشار أحمد رفعت الأمين العام



كتب- نشأت علي:

واصل الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لقاءاته بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد رئيس الاتحاد، لقاءًا مع رؤساء الأنديه المصريه بالإمارات المختلفه وكذلك مجموعه من قيادات الجاليه المصريه بالإمارات و أعضاء الاتحاد بدولة الإمارات، للاطلاع علي أخر استعداداتهم لحشد المصريين في الانتخابات الرئاسية ، المزمع إجراؤها في الخارج ايام ١و٢و٣ ديسمبر .

شارك في اللقاء كلاً من أحمد عجيلة رئيس النادي المصري بدبي والمهندس أحمد جمعة نائب رئيس النادي والمستشار لطفي حسين رئيس النادي المصري بعجمان وبهاء حسين نائب رئيس النادي وماهر قنديل رئيس النادي المصري بام القوين والمهندس محمد الشافعي رئيس النادي المصري برأس الخيمة وخالد فريد نائب رئيس النادي المصري بالعين ومحمد حافظ رئيس النادي المصري ابوظبي والدكتور صبحي الجزيري صندوق التكافل الي جانب عدد من رجال الأعمال المصريين بالامارات وهم عماد الصرفي وعوض الشريف ويوسف صديق ومحمود شوقي ونرمين عز ودينا حسين.

وأكد أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم ومستمر ، مع جميع أعضاءه في مختلف دول العالم ، خاصة أن القيادة السياسية التي قدمت لمصر الكثير وإعادة لها مكانتها دوليا واقليما تستحق أن يشارك الجميع في الانتخابات ردا للجميل .

ووجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لممثلي و رؤساء الأنديه المصريه بالإمارات المختلفه وكذلك مجموعه من قيادات الجاليه المصريه بالإمارات و أعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة ،وذلك لجهودهم الكبيرة ودورهم الوطني في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وحرصهم علي حشد أبناء الجالية المصرية بالامارات للمشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة. هذا الدور الذي لم يتوقف منذ الانتخابات الرئاسيه ٢٠١٤ و٢٠١٨ وكذلك التعديلات الدستورية.