نشرة منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من ماكرون.. وتعطيل الدراسة في بعض المحافظات

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بشأن التصعيد في قطاع غزة، كما تم تعطيل الدراسة في بعض المحافظات غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

بعد تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح.. تعرف على موقف القاهرة والجيزة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غدًا الأحد في عدد كبير من المحافظات، بسبب سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

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الأونروا: آلاف الجثث تحللت تحت الركام.. وعلم الأمم المتحدة لم يعد يشكل حماية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مدرسة الفاخورة التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، تصنف مركزًا لإيواء للنازحين.

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السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي بشأن التصعيد في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.

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"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة ورعدية خلال الساعات القادمة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب بدأت بالتشكل على أقصى الساحل الغربي، يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة.

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ضمن زيارتها للسعودية.. وزيرة الهجرة تؤكد امتلاك مصر فرص استثمارية متميزة

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار زيارتها الخارجية، والتي بدأتها من المملكة العربية السعودية، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصري بالمملكة، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذي أعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتي تم تسجيل الشركة.

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