حصاد "العمل" في أسبوع.. توافر 7376 وظيفة خالية.. وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها السوق

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، إنفوجراف بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.

وجاءت أبرز أنشطة وزارة العمل، كالآتي:

جولة أسيوط:

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، في بداية جولة ميدانية للوزير، داخل مواقع عمل بالمحافظة.

ودارت نقاشات على هامش الإستقبال بين الوزير والمحافظ بشأن التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة، تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

وبدأ الوزير، جولته في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة أسيوط، وافتتح برفقة محافظ أسيوط، بالنادي الرياضي بشركة أسمنت أسيوط، ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة اسيوط، ووفد من وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات شركات .

لقاء العمال :

وواصل شحاتة، جولته في أسيوط بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر وغير مباشر؛ للإطمئنان على توفر اشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ملتقى التوظيف :

ودعا وزير العمل، الشباب المصري، إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر ، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في التدريب المهني؛ للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وجاء ذلك خلال افتتاحه والمحافظ، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة.

اتحاد الصناعات":

والتقى حسن شحاتة، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدى فى اجتماع موسع؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

وأكد وزير العمل، فى مستهل اللقاء، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن القرار الوزاري بشأن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل" امتثال لمعايير العمل الدولية، ودليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات، والتعاون، والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فى جميع الملفات المشتركة، التى تخص العمل والإنتاج، والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

مع "ليونى العالمية".

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بمكتبه بالوزارة، وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، برئاسة الدكتور أورسلا بيرنرت، العضو المنتدب لمجلس الإدارة، المُكلفة بإدارة الموارد البشرية للشركة التي تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التواصل، وإعداد تصور عاجل بشأن التعاون في مجال التدريب المهني، وتخصيص ورش ومراكز تدريب على مهن مرتبطة بتخصصات الشركة وتبادل الخبرات، والاستفادة من المُدرِّبين، والماكينات المتطورة والحديثة لدى الشركة لتنمية مهارات الشباب المصري وتوفير فرص عمل له ، وإمداد الشركة مع توسعاتها الجديدة في مصر وخارجها بعمالة مصرية ماهرة ومُدرِّبة طبقًا للمعايير العالمية، خاصة وأن الشركة تستعد لتأسيس فرع جديد لها في مدينة بدر.

الوزارة و WFP

وجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني، بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024؛ لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجَا في تلك الخطط ومنهم ذوي الهمم والمرأة المَعيِلة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب.

المساواة بين الجنسين:

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها، عن إفتتاح ورشة العمل الثانية حول بيئة العمل اللائقة للجنسين المُنعقدة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يُراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، فى إطار التعاون بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.

نشرة التوظيف:

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة؛ لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3000 جنيهًا شهريَا، وتصل إلى 40 ألف جنيها، فضلَا عن التأمين الصحي والاجتماعي؛ للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى.

وأضافت العمل، في بيان لها الجمعة، أن فرص العمل الجديدة متوفرة في 15 محافظة وهي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات، تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.