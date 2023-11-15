حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وانخفاض جديد في درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تكون أقل من الأيام الماضية وتكون على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت غانم، أنه من المتوقع أن تستمر الحرارة في الانخفاض والتي تسجل على القاهرة 27 درجة، وتكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، كما تنخفض ليلا على كل المناطق والتي تسجل 18 و19 درجة.

وتابعت: "الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك المزيد من انخفاضات درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات، لذلك يجب الحذر من نوعية الملابس خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ما زالت موجودة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، لكنها تكون أقل كثافة من الأيام الماضية.