"المتحدة": نعتز بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء "فيديو"

كتب- إسلام لطفي:

وجَّهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحية وتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء، على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة الذي وصل شمال سيناء اليوم الإثنين، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت الشركة في بيان بثته قناة إكسترا نيوز، اعتزازها وفخرها بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء، في دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء، وهو الدور الذي كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية، والمستمر حتى اليوم، والذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على التلاحم الوطني بين أبناء الشعب كافة ووحدة الصف المصري.

ووصل وفد من إعلاميي الشركة المتحدة، صباح اليوم الإثنين إلى مطار العريش، ونظم مؤتمرًا صحفيًّا أمام معبر رفح لإعلان دعمهم للشعب الفلسطيني.