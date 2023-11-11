الطقس غدا.. أتربة وسحب رعدية وأمطار على هذه الأماكن

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى احتمالية نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى 28 والصغرى 20، وشمال الوجه البحري 28 و20.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.