الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية والمقامة في الرياض.

وشارك السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما القى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية.

وتستضيف الرياض قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي حيث يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.