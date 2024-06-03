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BBC

هتوصل 45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

02:26 م الإثنين 03 يونيو 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم الاثنين تشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، حيث يكون الطقس خلال فترة النهار شديدة الحرارة، لافته إلى أن الموجة الحارة التي بدأت السبت الماضي مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، وأن درجة الحرارة بالقاهرة تسجل في الظل 37 درجة، ومحافظات الصعيد تصل لـ 44 درجة.

وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة ستكون نهاية الأسبوع الحالي حيث تسجل على القاهرة 40 درجة، والمناطق الجنوبية 45 درجة.

وتابعت: "الحرارة الصغرى أصبحت ترتفع على معظم المناطق والتي تصل لـ24 درجة ويكون الطقس حار".

وحذرت غانم المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة من 12 ظهرا وحتى 4 عصرا بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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