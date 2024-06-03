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رئيس النواب يهنئ مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

06:37 م الإثنين 03 يونيو 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار دكتور حنفى جبالى، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.

كما قدم رئيس مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك تحقيقا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

مصطفى مدبولي حنفي جبالي مجلس النواب حكومة مدبولي
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