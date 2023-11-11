رئيس الوزراء يتفقد معرض "أيادي مصر" بالفيوم

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كتب- محمد غايات:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، جولة لتفقد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

وفي السياق ذاته، نوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوجيه الوزارة وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر"، وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم أنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، تم إنشاء منصة "أيادي مصر"، بالتعاون مع شركة eAsswaaq misr؛ وذلك بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية.

وأكد المحافظ وجود 24 عارضًا سجلوا على منصة "أيادي مصر"، وتم رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى تنوع منتجات المعرض، حيث تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، والمنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية "تونس" والتي تضم نحو 40 ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن "أيادي مصر الفيوم" يشترك في المعارض التي تُقام بالجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، والعديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.