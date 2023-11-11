وزير الأوقاف: رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن لـ 8 ملايين جنيه

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال إعلان تفاصيل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، السبت، أن انعقاد فعاليات المسابقة العالمية للقرآن بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان.

وأكد أن المسابقة ستعقد في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم رفع جوائز المسابقة لأكثر من 8 ملايين جنيه هذا العام.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تعقد في الفترة من (23 إلى 27 ديسمبر 2023م) تحت اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعد تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.