وسط إجراءات أمنية.. ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى

كتب- محمد فتحي:

شهدت الساعات الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، استكمال أداء فريضة الحج في الممكلة العربية السعودية.

وبدأ أكثر 1.8 مليون حاج من مختلف الدول في رمي الجمرة الكبرى بمشعر مني "جمرة العقبة"، وسط سهولة في التنقل، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية للحجاج بالمملكة العربية السعودية.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجاج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، إذ يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.