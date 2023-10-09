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بالصور.. انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

03:17 م الإثنين 09 أكتوبر 2023
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    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (1)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (4)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (5)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (6)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (7)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (8)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (9)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (10)
  • عرض 10 صورة
    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (3)
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    المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية (2)
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمود بكار:
انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 32 من الدورة التي يديرها المايسترو هاني فرحات.

واستقرت إدارة مهرجان الموسيقى العربية على أن يحيي حفل الافتتاح الفنانة أصالة والموسيقار عمر خيرت.

ومن المقرر انطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

سوق مصراوى

مهرجان الموسيقى العربية الموسيقى العربية أصالة عمر خيرت

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