السيسي يجري حوارًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع المحافظين بشأن شبكة الطوارئ
كتب- محمد أبو بكر:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.
وأجرى الرئيس حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن.
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