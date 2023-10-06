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السيسي يجري حوارًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع المحافظين بشأن شبكة الطوارئ

12:54 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأجرى الرئيس حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

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