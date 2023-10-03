حدث في 8 ساعات| السيسي يرأس اجتماع "الأعلى للقوات المسلحة".. ومبادرة حكومية لخفض الأسعار

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والاتفاق على مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع بين الحكومة والصناع والتجار.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

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يمامة: أتقدم بأوراق ترشحي للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إنه سيتقدم يوم الخميس المقبل، بأوراق ترشحه رسميا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد جاهزية جميع الأوراق المطلوبة.

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الطقس.. الأرصاد تحدد نوعية الملابس الواجب ارتدائها خلال الفترة المقبلة

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة القيادة بحذر خلال فترات الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية والتي تبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

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نهضة مصر تعيد إصدار "مذكرات المشير الجمسي"

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إعادة إصدار طبعة جديدة من كتاب يوميات مقاتل في حرب 1973 "مذكرات المشير الجمسي"، الذي يعد مصدرًا قيمًا للحقائق والتجارب العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

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الحكومة ترد على أنباء تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظاهرة زبد البحر ببورسعيد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، غير صحيح.

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العوضي رئيسا للدفاع.. ننشر نتائج انتخابات لجان بالبرلمان

أجريت اليوم الثلاثاء، انتخابات بعض لجان مجلس النواب، في الجلسة الثانية للمجلس، بدور الانعقاد الرابع.

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