العوضي رئيسا للدفاع وأباظة للشئون العربية.. ننشر نتائج انتخابات لجان بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤ اد أباظة رئيسا للجنة.

وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين عباس السادات وأيمن محسب، وفي أمانة السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع عن فوز المهندس شريف الجبلي برئاسة اللجنة وجاء بمنصب الوكيل النائب محمود السيد سعد والوكيل الثاني محمد سليم، أما أمين سر فكان للنائبة رشا أبو شقرة.

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبان إبراهيم المصري وأحمد يحي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.